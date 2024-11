Sagittario, cambierete totalmente i vostri piani e non ve ne pentirete: l'oroscopo di domani domenica 3 novembre

Occhi aperti! Nelle nuove società non fidatevi del primo venuto! Puntate sul vostro intuito per testare le persone con cui avrete a che fare. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma.

Le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le relazioni vi procurano qualche grattacapo. Delusione per un viaggio sfumato. Le finanze vi danno preoccupazioni? Non fate che diventi un chiodo fisso, occupatevene con calma.

Domenica divertente, con la Luna in Sagittario che accende l’entusiasmo, vi fornisce la giusta carica e mette in luce il vostro spirito da combattenti. Fermento, agitazione e passione. Troverete la spinta e il coraggio, per uscire da una situazione delicata.

Leone. 23/7 – 23/8

Ricevete dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se avete a che fare con l’estero, e buone opportunità, per esprimere la vostra creatività. Un’occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Sagittario, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia e nel lavoro, correrete il rischio di esagerare. Senso della realtà. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione, per sventare un momento di stallo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o nuovi contatti si prospettano costruttivi. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle con grinta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le configurazioni astrali ammorbidiscono le vostre asperità, senza sottrarvi forza. La presa che avete sugli altri aumenta in modo esponenziale. Un leggero esercizio fisico fatto con regolarità vi gioverà. La pratica agonistica richiede adeguata preparazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sebbene a prezzo di qualche frizione, riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi. A fronte di una cocente delusione, cambierete totalmente i vostri piani e non ve ne pentirete affatto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori: dialogate, coltivate un progetto in comune. Desiderio di quiete, umore schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con voi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario come sempre è fonte inesauribile di ricarica e stimoli. Collaborate, condividete, senza competere darete il meglio di voi. Amici forse conosciuti in vacanza si rifanno vivi dopo tempo con un invito che vi riempirà di gioia.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata non è fra le più scorrevoli, con la Luna di traverso. L’accordo con il partner e la famiglia è complicato da questioni di poco conto. Un rimprovero di un superiore non è la fine del mondo, specie se avete fatto il vostro dovere. Animo!