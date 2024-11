Toro, un po’ di scompiglio negli affetti e amplifica la vostra ansia: l'oroscopo di oggi venerdì 1 novembre

Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione vi sostiene su tutti i fronti, regalandovi intraprendenza, perspicacia e più dinamicità del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità.

Qualche imprevisto metterà in forse i programmi odierni. Accettate di buon grado gli inconvenienti in arrivo e riorganizzate le strategie. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica la vostra ansia, rendendovi inquieti e insicuri.

Riflettori puntati sul fronte degli affari. Non potete contare sul caso a favore, ma date ascolto al vostro intuito: insospettabilmente la sa lunga. Controllate con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti oramai dimenticati.

Leone. 23/7 – 23/8

La giornata suggerisce di restare concentrati sul momento presente, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarvi la testa prima... Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera serena sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore in piacevole compagnia. Le dimostrazioni d’affetto da parte dei vostri cari vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri cupi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non preoccupatevi, per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito extra. Procedete in maniera spedita sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhio alle intuizioni geniali, ai suggerimenti che vengono da persone esperte e affidabili, soprattutto se avete decisioni importanti da prendere. Colpi di scena, rotture, ma anche ottimi incontri. Un cambiamento si presenta come un evento inatteso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una conoscenza importante vi darà preziosi insegnamenti da custodire ben celati nel cuore e a cui attingere, per superare i prevedibili momenti difficili. Potete contare su dedizione e senso di responsabilità, per dimostrare a chi vi “scruta” la vostra affidabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potete dare il via a un progetto a cui tenete molto. Per assicurarvi il pieno successo, dovrete apportare qualche piccola modifica o fare aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Provate a sdrammatizzare i contrasti di coppia e ad appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro, per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete con calma le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno manforte. In amore e nelle amicizie sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Cogliete con la solita destrezza le occasioni al volo, approfittando dell’attimo quanto mai fuggente.