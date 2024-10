Capricorno, l'amore va a gonfie vele e pensate a un viaggio se siete stanchi: l'oroscopo di oggi, martedì 29 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 29 ottobre 2024

Quello che vi verrà raccontato da un amico potrebbe colpirvi profondamente, a tal punto da voler rivalutare alcune delle vostre posizioni. Avrete la tendenza a polemizzare anche senza grande convinzione, solo per il gusto di provocare.

Con la vostra fermezza e determinazione, riuscirete a imporre la vostra opinione anche su chi è gerarchicamente superiore a voi. Se vivete una relazione, prendetevi cura l’uno dell’altro per non cadere nella solita scontata routine.

Novità potrebbero entrare nella vostra vita, ma Saturno e Nettuno in quadratura non vi aiutano: nonostante questo, farete la scelta migliore. Tra le persone che frequentate c’è chi vorrebbe essere notato da voi, nella speranza di fare colpo.

I rapporti familiari subiranno divergenze e scompigli, che, gestiti al meglio, daranno un’opportunità per consolidare l’alchimia affettiva. L’umore sereno e leggero vi permetterà di assolvere tutti i compiti che avete messo in programma.

La vostra tolleranza verrà messa a dura prova dalla famiglia, ma il buon autocontrollo e il desiderio di pace avranno certamente la meglio. Sotto il profilo professionale, tutto bene per chi, come voi, è al passo con gli aggiornamenti.

Gli impegni odierni non impediranno di prendervi cura di voi, andate in palestra o dedicate parte del vostro tempo all’attività fisica. Confrontatevi con chi fa il vostro stesso mestiere per dissipare un dubbio che avete da giorni.

Potreste notare un lieve calo della produttività nel lavoro. In questo caso, attivate la fantasia e diversificate un poco il vostro operato. Spesso avete fiducia in quello che fate, ma se vi assale il tarlo del dubbio, chiedete consiglio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se le scelte del passato hanno lasciato uno strascico di negatività e di amarezza, alzate la testa e guardate avanti, il bello sta per arrivare. Un avanzamento di carriera e un buon riconoscimento economico vi risolleveranno l’umore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affronterete le vostre perplessità con un approccio positivo, cercando nuove prospettive e soluzioni creative, piuttosto che stare fermi. Nel rapporto amoroso sarete aperti al confronto e alla discussione, per trovare una via d’uscita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se siete innamorati, seguite questa scia emozionante d’intesa perfetta: le stelle, complici di questa passione, vi sosterranno nel mantenerla. Immaginate la meta del prossimo viaggio, per accettare e superare la pesantezza di questo lunedì.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per persone positive ed estroverse come voi, i trigoni della Luna e di Giove costituiscono un’ulteriore conferma al vostro stato d’animo sereno. Se vivete una storia della quale non riuscite a liberarvi, dovrete agire per il bene reciproco.

Pesci. 20/2 – 20/3