Cancro, state in guardia dalle persone senza scrupoli: l'oroscopo di oggi, lunedì 28 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 28 ottobre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Marte e Plutone in quadratura creano stimolanti sfide e cambiamenti creativi, ma anche qualche disaccordo, irritabilità e sbalzi d’umore. Gli amici veri saranno sempre una parte importante nella vostra vita, come voi lo siete per loro.

Toro. 21/4 – 20/5

La comunicazione sarà di certo il vostro punto di forza, sia nell’attività sia nelle amicizie dove però potreste imbattervi in invidie e gelosie. Sempre disponibili all’aiuto, dovrete stare attenti a non farvi saccheggiare da chi non ha scrupoli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Forza, al lavoro! Dovrete pianificare i vostri compiti, se volete riuscire a coprire tutte le richieste. Lavoro e vita sociale si mescolano. Attorno avrete persone influenti, che potrebbero puntare gli occhi su di voi con interesse particolare.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non fidatevi della prima impressione, il vostro animo gentile a volte non vi mette in guardia da persone senza scrupoli né etica morale. La vostra fantasia di segno d’Acqua, guardando avanti, potrà stupire chi vi conosce e vi ama.

Leone. 23/7 – 23/8 Attivatevi per aumentare la rete dei vostri contatti, avete un buon approccio quando si tratta di valutare una nuova opportunità professionale. Aprite il cuore a chi vi sta offrendo un amore senza riserve né compromessi, fatelo con fiducia. Vergine. 24/8 – 22/9 L’allineamento dei pianeti è ottimo, sembra proprio che possiate riuscire a ottenere ciò che desiderate, cogliete al volo le occasioni. Abbandonate l’atteggiamento riservato negli approcci, buttatevi senza riserve, liberate l’istinto. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sarete abbastanza carichi per affrontare la settimana che si preannuncia non solo densa di impegni, ma anche con qualche noia da risolvere. Un vivace scontro nella coppia scatena una reazione vulcanica, ma per fortuna si risolverà in breve.