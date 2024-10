Acquario, se avete un amore profondo prendetevene cura: l'oroscopo di oggi, mercoledì  23 ottobre

Il temperamento determinato a volte vi spinge verso l’estremo delle cose, ma la vostra intelligenza vi consente di vedere il limite da rispettare. Affascinanti e seducenti, non avrete alcun problema in amore, se non quello di suscitare gelosie.

Accoglierete a testa bassa gli impegni come dei veri “tori”, avete già in mente la scaletta delle cose da fare, e niente e nessuno potrà fermarvi. Un pranzo fuori, o una cena, saranno il piacevole svago di una giornata dedicata al duro lavoro.

Atmosfera un po’ lenta e riflessiva, concedetevi il tempo per “carburare” e tutto andrà per il meglio. Le stelle si prenderanno cura di voi. Chi è in coppia avrà uno scontro caratteriale con il partner che si concluderà serenamente in parità.

Leone. 23/7 – 23/8

Il fronte economico soffre perché avete difficoltà ad accantonare a causa di spese fuori budget, ma il vostro fiuto per gli affari sarà prezioso. Tornare a fare uno sport che vi appassionava sarà la maniera per liberarvi dei pesi quotidiani.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non prendete troppo seriamente ciò che viene detto su di voi, spesso le chiacchiere, passando di bocca in bocca, ne modificano il contenuto. Un raggio di sole illumina la vostra giornata di ottobre, sarà una notizia, un incontro o una sorpresa?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi muoverete con equilibrio e diplomazia nel vostro ambiente, e nelle relazioni in genere, ma fate attenzione alle situazioni conflittuali. Ci sarà un breve spostamento di lavoro che potrebbe unire l’utile al dilettevole, preparate la valigia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non vi mancherà, in questo momento, l’intuito necessario per risolvere una questione professionale alla quale non avevate trovato soluzione. Amore, quanta fatica dovrete fare per ottenere i risultati desiderati, siate pazienti e tolleranti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avrete la capacità di una buona comunicazione, trovando così risposte rapide ai problemi: questo renderà questo mercoledì sereno e vincente. Il piacere di esplorare non si ferma all’immaginazione, sarete pronti per il prossimo viaggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I transiti della Luna e di Marte in opposizione porteranno energie discordanti, irritabilità e intolleranza anche nelle piccole cose. È possibile che eventi familiari vi portino indietro negli anni, procurandovi ricordi d’infanzia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alcune contrarietà al lavoro potrebbero turbarvi, se non ci fossero a fare forza la vostra solarità e l’umorismo di cui siete campioni. Se avete un amore profondo, prendetevene cura per ottenere il meglio dalla vostra relazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

La settimana continua ad avere un andamento pressante, ma le forze per proseguire con impegno non vi mancheranno, siete già a buon punto. La famiglia non vi occuperà meno dell’attività e la pazienza comincia a scarseggiare: tenete duro.