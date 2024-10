Toro, una passione all’improvviso potrebbe mettere in dubbio la quieta pace che state vivendo: l'oroscopo di domani, domenica 20 ottobre

Verrete ammirati dalle persone che vi frequentano, ma non varcate il confine della modestia, rischiereste di risultare egocentrici e presuntuosi. Se pensate di avere un’occasione da non perdere, fatene buon uso ma senza superare certi limiti.

Piuttosto che polemizzare continuamente a proposito di ciò su cui non siete d’accordo, prendete la via più dolce, quella della diplomazia. Una passione nata all’improvviso potrebbe mettere in dubbio la quieta pace che state vivendo.

Leone. 23/7 – 23/8

Nel ménage di coppia dovrete impegnarvi con dolcezza e fiducia, per ritrovare una piena intesa fisica e mentale: l’esito sarà notevole. Il giorno fortunato per voi è proprio la domenica, approfittate di questi bei momenti di libertà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se non vi sentite all’altezza dei vostri ideali, la colpa è delle opposizioni di Saturno e di Nettuno, che tenteranno di minare le vostre certezze. I rapporti familiari saranno sereni, a patto che riusciate a mantenere una condivisione dei problemi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se avete accumulato tutte le cose da fare proprio oggi, cercate di non affannarvi troppo, ci sarà anche tempo per uno scampolo di convivialità. I piccoli fastidi fisici possono costituire un pensiero, ma tranquilli, avete un buon tono vitale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sarete prevenuti e diffidenti nei confronti di un nuovo ambiente nel quale sarete introdotti per una questione professionale. Prendete tempo. Troppo concentrati su di voi e immersi nei vostri pensieri, non vi accorgete di ciò che vi gira intorno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Rimboccatevi le maniche, vi dovrete dare da fare, in questi giorni, per ottenere dei buoni risultati negli impegni e in ciò che vi sta a cuore. La crescente voglia di rinnovamento produce una reazione positiva che vi rende forti e combattivi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Plutone permane nel vostro segno generando forti cambiamenti per i quali ancora non siete pronti. Se necessario, fate un passo indietro. Analizzate bene gli eventi, scambiando idee con le persone con cui avete affinità intellettive.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avrete opportunità che potrete sfruttare a vostro vantaggio, ma attenzione, nel parlare di voi non perdetevi in dettagli che sono irrilevanti. Concentrare tante questioni senza fare un piano d’azione, rischia di togliere la concentrazione giusta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le aspettative superano quello che le stelle hanno in serbo per voi, ma il vostro estro vi aiuterà a saper valutare ciò che è realizzabile. Se le cose si mettono in moto velocemente, avrete comunque il tempo per riflettere con calma.