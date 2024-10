Scorpione, sentirete l’impulso di cambiare tutto: l'oroscopo di oggi, venerdì 18 ottobre

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sentirete l’impulso di cambiare tutto ciò che sentite fossile e stantio, la forza di farlo non vi manca, il desiderio d’indipendenza nemmeno. Le stelle saranno per voi amiche e alleate che vi sosterranno nella miglior scalata al successo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il passaggio di Venere nel vostro segno aumenterà la profondità dei sentimenti e il bisogno di fare uscire finalmente gli scheletri dall’armadio. Buone possibilità di portare avanti le vostre idee riguardanti un progetto ambizioso in altra sede.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opportunità di dare movimento a un sistema di vita troppo regolare e monotono vi sarà offerta in una circostanza imprevedibile e casuale. Avvertirete grandi slanci del cuore e disponibilità, sarà così che il legame d’amore si consoliderà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarete già in modalità fine settimana, l’umore si alleggerisce e la fantasia è già all’opera per fare programmi in famiglia o con gli amici. Le ultime cose prima di terminare impegni e doveri sono sempre le più pesanti, ma non rimandate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riceverete le confidenze e lo sfogo di un amico, l’ascolto che gli darete vi condurrà a una profonda riflessione e a un’opportunità di crescita. I trigoni di Mercurio e di Marte vi porteranno a immaginare delle proposte audaci e innovative.