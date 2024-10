Acquario, la fantasia vi aiuta nel solito tran tran quotidiano: l'oroscopo di oggi, lunedì 14 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 14 ottobre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Inizio di settimana pesante per chi, come voi, mette in primo piano il senso del dovere, ma poi alla fine rischia di rallentare per pigrizia. Avrete contatti con persone che contano, per la vostra professionalità e la naturale empatia.

Toro. 21/4 – 20/5

Rimanendo fermi nelle vostre convinzioni, potreste mettere in crisi il giudizio di chi vi stima, abbandonate l’orgoglio e valutate con onestà. Il partner vi prende per la gola, sapendo che il vostro punto debole è il buon cibo. Cercate di mediare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante la vostra innata cautela, sarete pronti non solo a sognare, ma piuttosto a realizzare con tenacia ciò che custodite nella mente e nel cuore. Per i single avverranno incontri sorprendenti, che potrebbero non essere vissuti solo come avventure.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con il transito del Sole in quadratura a Marte, è probabile che non vi sentiate in buona sintonia con voi stessi, evitate conflitti ingiustificati. Scegliete, se possibile, di operare in una situazione appartata e silenziosa per un miglior esito.