Bilancia, se siete single cercate il grande amore: l'oroscopo di domani, sabato 12 ottobre

L’istinto collaborativo vi porta a gestire con facilità il lavoro in team e ad essere utili quando serve, il tutto coronato dalla vostra empatia. Vi piace spostarvi spesso dal luogo dove siete, per scoprire nuovi panorami e fonti di ispirazione.

Sabato di commissioni e spese varie, in previsione di un breve meritato riposo, da trascorrere con la famiglia e magari in compagnia di amici. Accantonate i pensieri riguardanti il lavoro, la vostra mente vuole sentirsi libera dai doveri.

Inizia con un buon auspicio questo fine settimana dedicato a svago e relax, una chiamata inattesa potrebbe mettere in discussione i vostri piani. Sarà piacevole chiacchierare e confidarvi con un amico di vecchia data che da tempo non vedevate.

Leone. 23/7 – 23/8

Si fa chiaro l’orizzonte dove arriva la vostra immaginazione, ciò che sembrava poco realizzabile finalmente comincia a prendere forma. Se state provando a risparmiare per pareggiare uno svantaggio del passato, siete sulla buona strada.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sentirvi nel disordine mentale vi disturba non poco, i pensieri confusi prendono il sopravvento. È proprio questo il momento di tirare il freno. La famiglia sarà per voi come un luogo di ristoro interiore, dove tutto ciò che è fuori non può nuocervi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se siete single, cercate il grande amore, se vivete una vostra storia, ne vedete la proiezione: per voi costruire ciò che vi circonda è vita. Programmare un evento con gli amici vi entusiasma, ma potrebbe verificarsi un contrattempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Spesso siete convinti delle vostre ragioni. Sia se riguarda qualcosa o qualcuno, potete portare a casa la vittoria, avete acume e percezione. Avete un modo di amare coinvolgente e accattivante, ma l’egoismo vi mette a rischio di cadute.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fermatevi un attimo e pensate che non sempre tutto deve essere compiuto in maniera totale, prendete del tempo utile per riflettere e riposare. Le stelle vi sono d’aiuto nel consolidare qualsiasi tipo di rapporto, d’amore, amicizia o professionale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarà una fase di presa di coscienza di ciò che vi ruota intorno. L’aspetto dei pianeti vi invita a riflettere su temi che vi stanno a cuore. Avrete buona sintonia in famiglia e sul lavoro, perché penserete agli altri prima che a voi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna nel segno vi avvisa che il raccolto di ciò che avete seminato è vicino. Le aspettative non verranno deluse, se c’è modestia nel riceverle. Le molte cose che occupano la vostra giornata potrebbero rendervi nervosi con chi vi è accanto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli astri vi chiedono di avere pazienza perché spesso, al contrario, vorreste vedere le vostre cose realizzarsi a tempo di record. Cambiamenti in vista per chi si sente precario e poco convinto della propria situazione lavorativa.