Sagittario, nel lavoro si concretizzerà presto l’occasione attesa: l'oroscopo di domani mercoledì 9 ottobre

Sarete oggetto di interesse per le persone del Leone e della Bilancia, l’attrazione da parte di questi due segni, verso di voi, si farà sentire. Se siete in procinto di impegnarvi in spese importanti per il futuro, rifletteteci e siate cauti.

Leone. 23/7 – 23/8

Non vi piace venire contraddetti e ancor meno essere criticati, per questo preparatevi a gestire con chiarezza di idee una situazione affettiva. La vostra salute forte e vigorosa soffre di stanchezza mentale, la migliore medicina è lo sport.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affrontate gli ostacoli con elasticità e lasciate alle spalle il perfezionismo che potrebbe costituire, in questo frangente, una complicazione inutile. Venere e Marte entrambi in sestile vi doneranno una bella combinazione armoniosa nel cuore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le stelle brillano per voi che avete dinamismo da vendere e tutta questa carica vi conduce a infrangere i muri delle difficoltà quotidiane. Seduttività e dolcezza non mancano, ma senso del possesso e gelosia possono prendere il sopravvento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcune difficoltà e certi intralci nei programmi lavorativi offuscano il vostro buonumore. Niente paura, il cielo di ottobre promette schiarite. Il vostro portafogli soffre per spese impreviste, ma già sapete che è una fase che passerà presto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se siete in attesa di un nuovo impiego o solo di un cambio di ruolo, dovrete attendere ancora poco, si concretizzerà presto l’occasione attesa. Qualche problema per la coppia, approfondire la causa con il dialogo vi eviterà degli equivoci.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Saturno, il pianeta che vi governa, consiglia di non sovraccaricarvi di impegni, con il rischio di dimenticare qualcosa o perdere la concentrazione. In amore le cose funzionano bene, a patto che riusciate a esternare serenamente i vostri sentimenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli amici non vi mancano, in particolare ci sarà chi vi sarà al fianco nel capire le vostre esigenze, collaborando alla riuscita di un obiettivo. Se non vi sentite compresi in famiglia, la causa potrebbe essere una chiusura da parte vostra.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se cambiare programma o annullare appuntamenti non è un problema, potrebbe non essere la stessa cosa per chi condivide interessi con voi. Vi incontrerete con una persona che vede la vita con i vostri stessi occhi, non lasciatela andare!