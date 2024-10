Scorpione, siete diffidenti ma nella coppia date fiducia e la riceverete: l'oroscopo di domani, lunedì 7 ottobre

Andare avanti a testa bassa nel lavoro e negli impegni vi impedisce di alzare gli occhi a guardare il cielo azzurro pensando a un po’ di relax. In amore sarete conquistati dal Cancro e la Bilancia: sinceri e affettuosi non vi deluderanno.

Intraprendenti, generosi ed estroversi, accrescerete le vostre amicizie senza alcuno sforzo, nonostante Mercurio, tanto da avere difficoltà nel gestirle. Riuscirete a far quadrare bene il vostro bilancio. Con Giove alleato, non mancherete di fortuna.

Non trascurate le faccende familiari, ci si aspetta da voi una partecipazione concreta, non solo con la presenza, ma anche con l’organizzazione. Concentratevi attivamente in uno sport o un hobby, il tempo libero scaccerà i cattivi pensieri.

Leone. 23/7 – 23/8

Se in ambito professionale avete l’impressione che ci sia chi vi rema contro, non entrate in guerra, attivate una calma diplomatica, ma indagatoria. Vi confronterete con una persona di fiducia in merito a una questione che vi dà indecisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Cercando la perfezione nella storia d’amore, potrete rimanere insoddisfatti o frustrati, se le cose poi non corrisponderanno alle aspettative. La vostra mente analitica e precisa facilita la fiducia e la comprensione di colleghi o dipendenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Trovate sempre un equilibrio fra spendere e risparmiare, ora potete soddisfare qualche capriccio pur mantenendo un certo livello di stabilità. Coltivate relazioni armoniose e una comunicazione aperta con chi vi circonda, ne trarrete benessere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La forza e la determinazione del vostro carattere comporta normalmente, nella sfera lavorativa, un buon rapporto di stima reciproca. Siete sospettosi e diffidenti: nella coppia date fiducia e rispetto, riceverete altrettanto senza riserve.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Bianca Signora è nel vostro cielo, e aumenta così la voglia di osare, di viaggiare, di sperimentare. Coraggio di rivoluzionare la routine. I quadrati di Saturno che regola la realtà, e di Nettuno, che delinea gli ideali, vi confondono.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le quadrature del Sole e di Mercurio non sono particolarmente difficili, ma per voi del Capricorno significa tenere a bada le reazioni. Giornata di grande attività mentale: se agite in maniera frenetica, rischiate distrazioni ed errori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio usare diplomazia con i vostri cari, ma non per questo rinuncerete a difendere il personale punto di vista, i rapporti familiari sono saldi. L’insofferenza alla routine si farà sentire, ma grazie alla fantasia, troverete un buon compromesso.

Pesci. 20/2 – 20/3

La difficoltà nel creare i giusti confini nelle questioni professionali potrebbe causare una temporanea indecisione a fronte di alcune scelte. Abbinate coraggio e prudenza in una relazione che vi dà del filo da torcere, ne uscirete vincenti