Pesci, è arrivato il momento di affrontare un rapporto dove urge il confronto: l'oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre

Il vostro lato poetico vi potrebbe condurre a decisioni importanti per il futuro, se è il grande amore, mettetevi alla prova e lottate seriamente. Le vostre idee in merito al lavoro saranno più chiare e pronte a realizzarsi, ma con una certa cautela.

Il Sole e Mercurio in opposizione sono in grado di regalarvi grande energia, ma fate attenzione a non abusarne nelle discussioni serie. Attendete il momento più giusto per effettuare una scelta, agite con calma senza forzare i tempi.

Siete baciati non solo dalle stelle, ma da tutto il firmamento, assistiti dalla fortuna in quello che fa parte dei vostri progetti futuri. Se siete in coppia, non date spazio a quella gelosia gratuita che potrebbe rovinare l’equilibrio.

Leone. 23/7 – 23/8

Per far sì che il bilancio quadri, dovrete considerare qualche sacrificio, il risparmio non è per voi cosa facile, ma il senso degli affari vi sarà d’aiuto. La correttezza a volte vi penalizza, tanto da perdere delle buone occasioni: siate più elastici.

Vergine. 24/8 – 22/9

La lucidità mentale non vi manca, ma purtroppo Giove vi è ostile e non facilita il bisogno costante di pianificare i vostri impegni. L’umore è in netto miglioramento, sfruttate questo momento per eventi piacevoli con amici e famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il potere di seduzione è la vostra carta vincente: se siete in coppia, non lo dimenticate, se single, agirete con prudenza nei nuovi incontri. Gioverà alla mente e al corpo il contatto con la natura, al posto di una palestra super accessoriata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel vostro cielo, in trigono con Marte e Nettuno, vi causerà sentimenti contrastanti, ma gestirete la rabbia in modo costruttivo. Una persona dell’Acquario riuscirà a strapparvi un sorriso, anche se siete inclini al malumore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi sentirete concentrati nel raggiungere gli obiettivi, questa certezza vi regala uno spazio vincente nel quale potrete agire indisturbati. Potrete correre verso un’importante meta amorosa, rispettando comunque la vostra preziosa libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Comunicativi e sociali, così vi sentirete, tanto da essere cercati da amici, conoscenti e colleghi. Sarete fautori di nuove idee e stimoli. Per preservare i rapporti, tenete a bada atteggiamenti di gelosia e tendenza alla provocazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’esuberanza e l’empatia che comunicate a chi vi è accanto, è una delle vostre armi migliori, ma fate attenzione a non trascurare voi stessi. Siate prudenti nelle mosse e nelle azioni, a volte la fiducia e l’entusiasmo rendono ciechi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete insoddisfatti nel lavoro, non deprimetevi, il vostro spirito curioso e creativo non si arrende e presto avrete una buona ricompensa. Per chi è innamorato è arrivato il momento di affrontare un rapporto dove urge il confronto.