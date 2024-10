Gemelli, dubbi su una decisione ma una persona vi sarà d’aiuto: l'oroscopo di domani, sabato 5 ottobre

Nessuno si può intromettere, quando la vostra natura vi spinge ad affrontare un affare o un problema con la tenacia di cui siete capaci. In amore dovrete fare i conti con chi cerca di far prevalere la propria personalità, siate pazienti.

Il doppio trigono della Luna e di Venere vi rende particolarmente simpatici e di buonumore, i rapporti con le persone sono fluidi e positivi. In questa fase l’amore di coppia è quieto, sincero e amichevole. I single dovranno pazientare.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Venere in quadrato vi faranno sentire bisognosi di affetto e considerazione, ma attenti a non eccedere in gelosia e senso di possesso. Sarete sempre in cerca di canali nuovi per migliorare la posizione lavorativa, novità in arrivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non affrettatevi nel processo di ciò che avete intenzione di raggiungere, gli obiettivi sono vincenti, ma solo riflettendo e prendendo tempo. La famiglia vi porterà a vivere gli alti e bassi di rapporti che pur standovi a cuore, sono laboriosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La forza con cui esprimete il vostro parere non deve ostacolare il punto di vista dell’altro: può accadere con il Sole e Mercurio in congiunzione. Scorpione e Pesci possono cadere vittime del vostro fascino, per dare vita a un solido rapporto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se avete importanti scelte da effettuare, niente di meglio che in questi giorni, le stelle appoggiano la vostra intraprendenza e il coraggio. Non sarà facile gestire le incomprensioni in famiglia, dove verranno a galla problemi del passato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

C’è chi dice che siete ostinati e testardi, ma se siete convinti della vostra posizione, avrete vittoria gestendo il dialogo con diplomazia. Per affrontare un aumento di spese, dovrete programmare una forma di risparmio e maggiore impegno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La forma fisica non manca, grazie alla vostra tenacia e disciplina, ma in questo momento potreste rallentare, regalandovi una pausa rilassante. Per i single, si affaccia all’orizzonte l’occasione di mettere in pausa i flirt per una vera storia.

Acquario. 21/1 – 19/2

È un buon periodo per chi vuole apportare un cambiamento in ciò che si trascina da tempo. Un bel respiro profondo, e agite con coraggio. Dovrete avere ancora un po’ di pazienza, prima che gli affari riprendano in modo solido e completo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non sempre è facile per voi conciliare l’istinto con la ragione, potrebbe essere un equilibrio difficile da raggiungere in questo frangente. Se in amore i motivi di malcontento vi turbano, non prendete iniziative drastiche di cui vi pentireste.