Acquario, è arrivato il momento di liberarvi delle zavorre: l'oroscopo di oggi, martedì 1 ottobre

Il Sole e Mercurio in quadratura creano situazioni contraddittorie, il Sole è la parte conscia, Mercurio è la mente, la sfera emotiva ne soffre. Potrebbe presentarsi la possibilità di esprimere tutto il talento che fa di voi persone speciali.

Vi si prospetterà una lunga serie di bei momenti e vere occasioni, è compito vostro privilegiarne una. Non avrete che l’imbarazzo della scelta. Può darsi che Giove vi abbia mostrato qualcosa di meglio e che siate desiderosi di voltare pagina.

La concretezza che fa parte del vostro essere impedisce alla mente di volare: gli impegni e le responsabilità riempiranno la vostra quotidianità. Il regime alimentare è un punto fermo a cui vi dovete dedicare per ottenere benessere e bellezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove è bravissimo a far emergere eventi fortunati e a incrementare le opportunità, baciati come sarete dalla dea bendata. Nel lavoro vi sentirete come dei circensi, che stupiscono con effetti speciali e soluzioni concrete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le dissonanze di Giove e Nettuno, che bersagliano la Luna, vi confondono e le proposte che arrivano non soddisfano le vostre aspettative. Prendete ispirazione da chi ha vissuto esperienze simili alle vostre, se dubbi e incertezze vi assalgono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sta per arrivare un momento magico: chi di voi è in attesa della soluzione di un problema o di un progetto ne vedrà a breve la realizzazione. Condurrete le relazioni in modo da ottenere quello che volete, invece di privilegiare l’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’appoggio della Luna vi rende ancora più pensosi e riflessivi. Potrebbe essere una giornata di incertezze, ma questa sensazione passerà presto. Non ignorate la richiesta di aiuto da parte di un amico, apprezzatene la fiducia che ripone in voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera frizzante e produttiva, quello che avete in mente andrà a segno, compreso un piccolo spazio per voi al quale non volete rinunciare. In famiglia verrà affrontato un argomento spinoso e pesante, che speravate di poter rimandare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Saturno, vostro pianeta guida, è sempre in buon aspetto e porterà molti di voi a fare passi importanti, ma senza lasciare nulla al caso. Questa è una fase in cui dovrete stare attenti a non creare scontri, cercate di mantenere la calma.

Acquario. 21/1 – 19/2

È arrivato il momento di liberarvi delle zavorre, i pesi del passato condizionano troppo il presente, e così il vostro umore ne soffre. Le tensioni e le amarezze si placano, con l’aiuto di una persona con cui avrete un bel dialogo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Questo potrebbe essere il mese nel quale è possibile ripescare un progetto lasciato alle spalle, con delle buone chance di realizzazione. Attrazione per ciò che non è legato alle regole e all’ufficialità, sarete portati a volare con la mente.