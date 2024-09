Toro, fate il primo passo con lo spirito giusto: l'oroscopo di oggi, lunedì 30 settembre

La Luna in Vergine preannuncia una serie di scelte fortunate, ma è soprattutto il trigono di Marte a Saturno a farvi gustare euforia e speranze. Pensare al futuro è un’ottima maniera per mettere alla prova la vostra ambizione e saggiarne la portata.

Quando la vostra relazione inciampa in un piccolo problema qualsiasi, partite per la tangente, rischiando di riportare a galla dubbi e ripensamenti. Inizierete a lavorare con calma, ma con il passare delle ore scoprirete risorse che non pensavate di avere.

Leone. 23/7 – 23/8

Se l’impegno è dosato con equilibrio, non incontrerete ostacoli degni di nota. L’importante è capire quando accelerare e quando rifiatare. Siete piuttosto parsimoniosi in fatto di dolcezze e smancerie, mentre il partner ne reclama da tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in sestile a Venere e Marte vi omaggia di sensualità e fascino. È il momento di dichiararvi alla persona che da tempo scorrazza nei vostri sogni. Vi gratifica mostrarvi all’altezza di ciò che in giro si dice di voi: una dura impresa, ma ne vale la pena.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete l’anima della festa: conquistate tutti con la loquacità, grazie al Sole e a Mercurio che si pongono in congiunzione nel vostro cielo. Come per magia, sarà una di quelle giornate in cui le cose riescono facili: mettete fieno in cascina.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi spettano mansioni complesse, ma con il sestile della Luna in Vergine, saprete cavarvela egregiamente. Un sogno vi suggerirà un possibile affare. Nel pieno dei ritmi del quotidiano, saprete fare sfoggio di lucidità e di spirito di organizzazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna ci mette del suo per indurvi in errore nella professione. Limitate i danni di questa cattiva influenza, coltivando idee di ripresa e di successo. Sarebbe prudente evitare ogni conflitto con la persona amata, dato che faticate a mantenere la calma.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono lunare dichiara che vi siete meritati del tempo per voi stessi, per ascoltare le vostre esigenze. Fate uno strappo alla regola. “La lontananza, sai, è come il vento”: serve a dare un peso al desiderio, al reale bisogno dell’altro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il rientro al lavoro dopo il weekend è foriero di stress e affaticamento. È lunedì per tutti: non riversate i vostri malumori in famiglia. Anche quando tutto intorno sembra assumere un tono malinconico, la speranza in voi non muore mai.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vita professionale potrebbe andare meglio, fra clima inquieto e gelosie diffuse, ma per colpa della Luna in Vergine, questo è ciò che vi dovete aspettare. Assecondare cambi d’umore repentini, senza spiegazione, sta portando il partner all’esasperazione.