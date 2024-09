Scorpione, resiste qualche fantasia pericolosa: l'oroscopo di oggi, domenica 29 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 29 settembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La domenica scorrerà tranquilla: dopo la pausa estiva c’è voluto del tempo per riprendere il ritmo, ma il periodo frenetico sta ormai per concludersi. Idealizzare un amore passato, dimenticando insoddisfazioni e mancanze, influisce sulla relazione presente.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna entra in Vergine e vi concede momenti di spensierata serenità. È estremamente consigliato rimandare i grattacapi alla prossima settimana. In famiglia e in amore rafforzerete la comprensione reciproca. Sfidate la sorte: oggi vi è concesso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il punto debole su cui la Luna in quadratura va a battere sono le relazioni, che oggi richiedono doti gestionali a voi apparentemente ignote. Una serata tra amici è senz’altro utile: smussa gli spigoli caratteriali e vi distrae dalla negatività.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in sestile al vostro segno vi fa recapitare il desiderio di una passeggiata in montagna. Armatevi di intraprendenza e di scarpe comode. Eventuali minime tensioni non compromettono la serenità amorosa. Il cuore trova sempre la strada libera.