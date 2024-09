Scorpione, assecondate il vostro bisogno di riposo: l'oroscopo di sabato 28 settembre

Lontani dal serrato ritmo feriale, non manca il dinamismo. Uscite senza porvi il problema di non essere andati dal coiffeur. Splendete lo stesso! Proponendovi in pubblico con sicurezza, riscuoterete un brillante successo da conservare nel tempo.

Leone. 23/7 – 23/8

Ringraziate la Luna nel segno, se i saggi consigli di un parente avranno un peso rilevante nel rapporto con il partner, qualora decideste di seguirli. Spesso accade che il sabato proceda intervallando momenti di eccessiva euforia ad altri di calma piatta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sarete intenti nelle pubbliche relazioni: fra un cocktail e una cena galante, darete sfoggio dell’innata eleganza e della signorilità che vi caratterizzano. La forma psicofisica e l’umore procedono affiancati. Siete pronti per la “febbre del sabato sera”?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera soporifera, che invita al non fare: abbandonatevi a una sana pigrizia. Se cambiate idea, chiamate gli amici e godetevi la loro compagnia. Cambio di guardia sul fronte sentimentale! Una rottura che lascerà campo aperto a nuovi incontri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Assecondate il vostro bisogno di riposo: la settimana è stata impegnativa. Accettate un aperitivo in centro, solo da chi vi sa mettere a vostro agio. Non lasciatevi bloccare da faccende banali: qualunque cosa stia accadendo oggi, domani sarà passata.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Finalmente in pace con voi stessi, tranne che per qualche piccolo capriccio. Gratificazioni personali insperate e atmosfera giusta per amare. Sarete in grado di sfruttare appieno le opportunità del trigono della Luna in Leone, specie nelle finanze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il coraggio e la passione sono al massimo livello: passate all’attacco! Sul fronte economico, riceverete aiuti per appianare questioni importanti. Weekend romantico fuoriporta: forse non sarà l’anima gemella, ma un po’ di spensieratezza non guasta.

Acquario. 21/1 – 19/2

La gelosia della dolce metà vi calza piuttosto stretta: quello che inizialmente avevate inteso come sincero interesse, ora comincia a innervosirvi. Se allo specchio non vi piacete, affidatevi a estetisti esperti: fanno miracoli per la vostra autostima.

Pesci. 20/2 – 20/3

La settimana volge ormai al termine: giocatevi gli ultimi scampoli di energia, programmando una serata memorabile con il partner o con gli amici. Amate vestire seguendo stili diversi e le più svariate mode, sempre alla ricerca di novità e originalità.