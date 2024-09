Gemelli, attenti alla noia che incrina la relazione: l'oroscopo di martedì 24 settembre

Sulla strada professionale abbondano gli ostacoli: le sfide vi piacciono e, in serata, potrete ottenere il meritato riconoscimento per l’impegno profuso. A mettervi in difficoltà è la rivalità con un collega, che pretende di metter becco su ogni vostra azione.

La Luna congiunta a Giove erge una palizzata per difendervi dagli attacchi di Mercurio e di Nettuno: ne uscirete un po’ scossi, ma vincitori. Se un pizzico di noia incrina la relazione, basta un sincero scambio di vedute per mettere tutto a posto.

Una ventata di brio arriva nel pomeriggio, grazie all’ingresso in scena di un nuovo fattore: non tutti gli imprevisti sono un male, a quanto pare. Pretendere risultati immediati non è saggio: i frutti più dolci hanno bisogno di tempo per maturare.

La prudenza non è mai troppa, perciò ogni mossa che non sia ben ragionata è un azzardo che non siete certi di potervi permettere, in questa fase. Gestire il flusso delle informazioni e delle risposte da dare sarà facile, finché la Luna vi sostiene.

Leone. 23/7 – 23/8

Avrete molto da fare al mattino, ma con la Luna in Gemelli riuscirete a portare a termine gli appuntamenti in agenda, senza smarrirvi o sprecare energie. Lavorate sulle vostre insicurezze, cercando di imparare come aggirarle. Non lasciatevi intralciare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le brutte notizie portate dalla Luna in Gemelli non devono inquinare la vostra determinazione: stasera arriverà qualcosa di grande, basta crederci. Mercurio è sotto l’attacco lunare e non vi sostiene come vorrebbe: proprio sul più bello, non trovate le parole.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il carburante di ogni legame d’amore è il dialogo: non esistono rapporti che possano arricchirsi, se non c’è confronto e scambio, nemmeno quelli rodati. Passate da una mattinata concreta e produttiva, all’inconcludenza totale verso sera, a causa della Luna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riconoscimenti personali in ambito sociale ed economico, eppure non vi basta: l’ambizione è grande, forse eccessiva. Chi troppo vuole, nulla stringe. Gli amici vi rispettano, per tutte le dimostrazioni di serietà e di coerenza che avete sempre dato loro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata che non vi ripaga granché dei vostri investimenti. Per colpa della Luna in opposizione, sarete impegnati a smaltire vecchie questioni pratiche. Che tiro mancino vi hanno giocato! Non reagite con rabbia: la vendetta va servita su un piatto freddo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Farsi trascinare dagli amici in un’impresa eccezionale, nel senso di non ordinaria, è la cosa migliore che possa capitarvi per azzerare la noia. Se il partner nota reazioni sconsiderate o atti di nervosismo per delle inezie, inizierà a preoccuparsi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grandi idee vi girano nella mente, tutte realizzabili in tempi brevi: la Luna in trigono vi offre l’elasticità per adattarvi a ogni circostanza. Il nemico, che sia sotto forma umana o no, resterà spiazzato, se voi gli rispondete con un bel sorriso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per ogni persona esistono molteplici vie per giungere alla soddisfazione personale: a volte avete l’impressione di aver scelto la più tortuosa. Quando aumentano le responsabilità, di solito c’è un vantaggio economico: se così non è, non va bene.