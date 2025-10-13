Le forze russe sferrano 570 attacchi contro 18 insediamenti a Zaporizhzhia

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Una donna in sella a una bicicletta supera una nuvola di fumo di un incendio sullo sfondo dopo un attacco missilistico su un magazzino di una società industriale e commerciale a Odessa

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno effettuato 570 attacchi contro 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco con droni nel distretto di Polohy. Lo scrive l’agenzia d’informazione ucraina Ukrinform che cita il canale Telegram del capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov.

Le truppe russe hanno lanciato otto attacchi aerei su Mahdalynivka, Bilohiria, Uspenivka, Novouspenivske e Malynivka. Un totale di 357 droni di vario tipo hanno attaccato Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Prymorske, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Charivne, Bilohiria, Malynivka e Novopavlivka. Inoltre, si sono verificati quattro attacchi Mlrs su Stepove, Mala Tokmachka, Malynivka e Poltavka, mentre 201 attacchi di artiglieria hanno preso di mira Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Malynivka, Shyroke, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Charivne e Bilohiria. Sono state ricevute tre segnalazioni di danni ad abitazioni private, fabbricati agricoli e veicoli.

In precedenza, l’agenzia aveva riferito che le truppe russe avevano attaccato un’auto con un drone nella comunità di Orikhiv, nella regione di Zaporizhia, uccidendo un uomo di 32 anni e ferendone altri tre.

