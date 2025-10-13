Hamas libera gli ostaggi israeliani, grande festa in piazza

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il rilascio avviene in due fasi: i primi 7 sono stati consegnati a Gaza, gli altri 13 a Sud della Striscia. Trump: «La guerra è finita»

epa12449743 Israelis celebrate prior to the scheduled release of hostages held by Hamas, at Hostage Square in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. As part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, some 20 Israeli captives and around 2,000 Palestinian prisoners are scheduled to be released on 13 October. EPA/STRINGER

Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas sta avvenendo in due fasi: la prima alle 7 ora italiana con la liberazione di 7 ostaggi; la seconda intorno alle 9, nella zona a sud della Striscia secondo quanto riportato da diversi media. Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi vivi che satanno liberati. Una gran folla si è radunata nella «Piazza degli ostaggi».

La Croce Rossa Internazionale, che si trova già in territorio di Gaza, coordina la consegna degli ostaggi da parte delle milizie palestinesi e la loro successiva consegna all’esercito israeliano, che li porterà alla base di Reim, vicino al confine. Qui saranno sottoposti a visite mediche e potranno riunirsi con le loro famiglie prima di essere evacuati in elicottero verso gli ospedali alla periferia di Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov. Parallelamente, si prevede che Hamas consegnerà anche i corpi di 28 ostaggi deceduti, anche se le autorità israeliane riconoscono che non tutti potrebbero essere localizzati lunedì stesso. I resti saranno trasferiti all’istituto forense Abu Kabir, dove procederanno alla loro identificazione.

Trump ha assistito alla liberazione dall'Air Force One e già esulta, affermando che la «guerra è finita». Oggi Trump sarà in Israele e poi in Egitto dove, con diversi leader europei, arabi e del Medio Oriente (circa 30 Paesi oltre a diverse organizzazioni internazionali) verrà celebrata la firma dell'accordo. Intesa che prevede anche la liberazione dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.

