Hamas libera gli ostaggi israeliani, grande festa in piazza

Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas sta avvenendo in due fasi: la prima alle 7 ora italiana con la liberazione di 7 ostaggi; la seconda intorno alle 9, nella zona a sud della Striscia secondo quanto riportato da diversi media. Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi vivi che satanno liberati. Una gran folla si è radunata nella «Piazza degli ostaggi».

La Croce Rossa Internazionale, che si trova già in territorio di Gaza, coordina la consegna degli ostaggi da parte delle milizie palestinesi e la loro successiva consegna all’esercito israeliano, che li porterà alla base di Reim, vicino al confine. Qui saranno sottoposti a visite mediche e potranno riunirsi con le loro famiglie prima di essere evacuati in elicottero verso gli ospedali alla periferia di Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov. Parallelamente, si prevede che Hamas consegnerà anche i corpi di 28 ostaggi deceduti, anche se le autorità israeliane riconoscono che non tutti potrebbero essere localizzati lunedì stesso. I resti saranno trasferiti all’istituto forense Abu Kabir, dove procederanno alla loro identificazione.