Hamas libera gli ostaggi israeliani, grande festa in piazza

Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas sta avvenendo in due fasi: la prima alle 7 ora italiana con la liberazione di 7 ostaggi; la seconda intorno alle 9, nella zona a sud della Striscia secondo quanto riportato da diversi media. Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi vivi che satanno liberati. Una gran folla si è radunata nella «Piazza degli ostaggi».
La Croce Rossa Internazionale, che si trova già in territorio di Gaza, coordina la consegna degli ostaggi da parte delle milizie palestinesi e la loro successiva consegna all’esercito israeliano, che li porterà alla base di Reim, vicino al confine. Qui saranno sottoposti a visite mediche e potranno riunirsi con le loro famiglie prima di essere evacuati in elicottero verso gli ospedali alla periferia di Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov. Parallelamente, si prevede che Hamas consegnerà anche i corpi di 28 ostaggi deceduti, anche se le autorità israeliane riconoscono che non tutti potrebbero essere localizzati lunedì stesso. I resti saranno trasferiti all’istituto forense Abu Kabir, dove procederanno alla loro identificazione.
Trump ha assistito alla liberazione dall'Air Force One e già esulta, affermando che la «guerra è finita». Oggi Trump sarà in Israele e poi in Egitto dove, con diversi leader europei, arabi e del Medio Oriente (circa 30 Paesi oltre a diverse organizzazioni internazionali) verrà celebrata la firma dell'accordo. Intesa che prevede anche la liberazione dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.
