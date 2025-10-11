Shutdown e licenziamenti di massa negli Usa, a casa più di 4.100 dipendenti federali

Sono già oltre quattromila i dipendenti pubblici statunitensi che hanno ricevuto lettere di licenziamento mentre prosegue dal 1 ottobre lo 'shutdown', ovvero la sospensione parziale delle attività amministrative dovuta alla mancata approvazione del bilancio federale. Le riduzioni del personale sono state annunciate su X dal direttore del bilancio della Casa Bianca, Russ Vought. I numeri sono emersi da un documento del governo depositato presso un tribunale californiano nel corso di una causa. Repubblicani e Democratici si accusano a vicenda dell’impasse e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva già agitato la minaccia di licenziamenti di massa per fare pressione sul partito di opposizione. «Ce ne saranno molti, e saranno presi di mira coloro che sono vicini ai Democratici perché crediamo che loro siano la causa», ha dichiarato oggi il presidente americano.
Tutti i dipendenti interessati «sono stati designati come non essenziali all’interno dei loro dipartimenti», secondo il documento dell’amministrazione, che sottolinea come questa riduzione di personale sia benvenuta dopo il periodo di «burocrazia eccessiva» della presidenza del democratico Joe Biden. I tagli riguardano sette dipartimenti, tra cui l’Istruzione, il Tesoro e la Salute. Un importante sindacato del settore pubblico (Afl-Cio) ha immediatamente intentato una causa presso il tribunale federale per impedire all’esecutivo di mandare a casa nuovi addetti.
Lo 'shutdown' ha costretto centinaia di migliaia di dipendenti pubblici americani a un congedo obbligatorio, poiché considerati impegnati in funzioni non essenziali per il funzionamento quotidiano del Paese. E’ proprio da questo bacino che la Casa Bianca ha minacciato di attingere per i tagli.
«Russell Vought ha appena licenziato migliaia di americani con un semplice tweet», ha denunciato Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato, in una dichiarazione, «sia chiaro: nessuno sta costringendo Trump e Vought a farlo. Lo stanno facendo di loro spontanea volontà. Stanno scegliendo spietatamente di danneggiare le persone, i lavoratori che proteggono il nostro Paese, controllano il nostro cibo e rispondono alle catastrofi. Questo è un caos deliberato». La senatrice repubblicana Susan Collins si è espressa «fermamente» contro i licenziamenti «arbitrari», secondo quanto riportato dai media statunitensi.
I Repubblicani propongono un’estensione dell’attuale tetto del debito a parità di livelli di spesa, mentre i Democratici chiedono un’estensione dei sussidi per i programmi di assicurazione sanitaria per le famiglie a basso reddito. Il 'Gop' detiene la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, ma a causa delle regole del Senato, sono necessari 60 voti su 100 per approvare un bilancio. Allo stato attuale, si prevede che almeno otto membri dell’opposizione sosterranno il disegno di legge repubblicano ma finora solo tre lo hanno votato. I leader della maggioranza presidenziale, tuttavia, sperano di convincere altri membri a cedere con il passare dei giorni.
Durante la chiusura, tutti gli oltre 2,3 milioni di dipendenti federali non vengono pagati, così come gli oltre 1,3 milioni di militari. Si prevede che questi ultimi perderanno il loro primo stipendio mercoledì, una scadenza che probabilmente aumenterà la pressione dell’opinione pubblica sul Congresso e sull'esecutivo, data l’importanza delle forze armate nella cultura americana.
Caricamento commenti
Commenta la notizia