Sbarcati a Fiumicino i tre italiani della Freedom Flotilla espulsi da Israele. Tra loro una siciliana

Tre dei sette italiani espulsi da Israele perché erano a bordo delle navi della Freedom Flotilla Coalition - il secondo gruppo di imbarcazioni che ha tentato di violare il blocco israeliano delle acque di fronte a Gaza per portare aiuti umanitari - sono arrivati a Fiumicino con un volo della Turkish Airlines partito da Istanbul.

Si tratta di Elisabeth Di Luca, quarantenne educatrice in emergenza originaria del messinese, di Stefano Argenio, infermiere romano di 42 anni, e di Lorenzo Mollicone, romano di

26 anni e inviato del mensile Scomodo. Stamattina sono stati trasferiti all’aeroporto di Ramon, a 20 chilometri da Eilat, e da lì hanno preso un volo della linea turca per Instabul dove sono arrivati intorno alle 13.30 italiane.

Altri tre connazionali sono attesi all’aeroporto di Torino, mentre un quarto arriverà in serata a Bologna.