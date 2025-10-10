Macron nomina di nuovo Lecornu premier, a quattro giorni dalle dimissioni

Il presidente francese Emmanuel Macron ha da nuovamente nominato Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo fa sapere l’Eliseo.

«Accetto, per dovere, la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell’anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali». Lo scrive in un messaggio su X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a Matignon.

«Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l’immagine della Francia e per i suoi interessi»