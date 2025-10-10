Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Macron nomina di nuovo Lecornu premier, a quattro giorni dalle dimissioni

Macron nomina di nuovo Lecornu premier, a quattro giorni dalle dimissioni

epa10845691 French President Emmanuel Macron (C) attends the third plenary session of the National Council for Refoundation (CNR) at the Elysee Palace in Paris, France, 07 September 2023. EPA/THOMAS PADILLA / POOL MAXPPP OUT

Il presidente francese Emmanuel Macron ha da nuovamente nominato Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo fa sapere l’Eliseo.

«Accetto, per dovere, la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell’anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali». Lo scrive in un messaggio su X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a Matignon.

«Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l’immagine della Francia e per i suoi interessi»

