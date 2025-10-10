Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Forte terremoto nelle Filippine, black out e danni agli edifici: ci sono vittime

Forte terremoto nelle Filippine, black out e danni agli edifici: ci sono vittime

Il Pacific Tsunami Warning Center ha revocato l’allerta tsunami che ha colpito anche Indonesia e Palau

epa12443886 A handout photo made available by the Bureau of Fire Protection (BFP) shows fire officers removing debris outside a shopping mall following an earthquake in Butuan city, Caraga region, Philippines, 10 October 2025. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) on October 10, a magnitude 7.6 earthquake of tectonic origin hit Southern Philippines with the tremors epicenter was located 62 kilometers southeast of Manay, Davao Oriental and had a depth of 10 kilometers. EPA/BFP / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

di

Almeno una persona è morta nelle Filippine dopo che un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la parte meridionale dell’arcipelago, dove le autorità mantengono l’ordine di evacuare i residenti costieri dopo aver emesso un’allerta tsunami.

«Abbiamo ricevuto le prime informazioni di un decesso a causa della caduta di detriti» nella regione di Davao, nel sud-est di Mindanao, ha dichiarato Bernardo Rafaelito Alejandro, assistente segretario dell’Ufficio della Protezione Civile (Ocd).

Il terremoto ha anche causato danni materiali agli edifici nella regione, oltre a causare interruzioni di corrente e la cancellazione di lezioni e attività negli uffici governativi, ad eccezione dei servizi di emergenza, secondo le autorità. Alejandro ha anche osservato che l’allerta tsunami rimane attiva in diverse province dell’arcipelago, nonostante le evacuazioni ordinate dal governo nelle aree a rischio.

Tuttavia, il Pacific Tsunami Warning Center ha già revocato l’allerta tsunami, che ha colpito anche Indonesia e Palau.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province