Forte terremoto nelle Filippine, black out e danni agli edifici: ci sono vittime

Almeno una persona è morta nelle Filippine dopo che un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la parte meridionale dell’arcipelago, dove le autorità mantengono l’ordine di evacuare i residenti costieri dopo aver emesso un’allerta tsunami.

«Abbiamo ricevuto le prime informazioni di un decesso a causa della caduta di detriti» nella regione di Davao, nel sud-est di Mindanao, ha dichiarato Bernardo Rafaelito Alejandro, assistente segretario dell’Ufficio della Protezione Civile (Ocd).

Il terremoto ha anche causato danni materiali agli edifici nella regione, oltre a causare interruzioni di corrente e la cancellazione di lezioni e attività negli uffici governativi, ad eccezione dei servizi di emergenza, secondo le autorità. Alejandro ha anche osservato che l’allerta tsunami rimane attiva in diverse province dell’arcipelago, nonostante le evacuazioni ordinate dal governo nelle aree a rischio.

Tuttavia, il Pacific Tsunami Warning Center ha già revocato l’allerta tsunami, che ha colpito anche Indonesia e Palau.