Pace a Gaza, attesa per la ratifica del governo israeliano. Ma Netanyahu deve fare i conti con l'ultradestra

Nell’ora della speranza per la liberazione degli ostaggi Israele si stringe attorno a Netanyahu. E se i falchi dell’ultradestra negano l’ok all’accordo raggiunto con Hamas è l’opposizione a venire in soccorso del premier israeliano.

Il governo si è riunito per discutere la ratifica dell’accordo siglato in Egitto per la tregua a Gaza, il rilascio di tutti i rapiti e la scarcerazione di quasi 2 mila detenuti palestinesi. Prima che si incontrasse il gabinetto di sicurezza, il premier Benyamin Netanyahu ha avuto colloqui con i membri di ultradestra contrari all’intesa.

Rispetto alle indiscrezioni iniziali secondo cui gabinetto e consiglio dei ministri avrebbero dovuto essere molto veloci, si sono registrate ore di ritardo. In serata l’emittente pubblica Kan ha riferito che la posizione del ministro Itamar Ben Gvir di porre il veto al rilascio di alcuni terroristi condannati a diversi ergastoli nell’ambito dello scambio con gli ostaggi aveva provocato il ritardo.