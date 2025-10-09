La morte di Mario Biondo in Spagna, il legale chiede la riapertura del caso

«Si è indagato su una morte, ma avendo istruito un’inchiesta senza indagati, sono state negate molte verifiche e molte prove», è quanto ha affermato Leire Lopez, l’avvocato dei genitori del cameraman Mario Biondo, morto a Madrid il 30 maggio del 2013, nell’annunciare in conferenza stampa a Barcellona le iniziative per tentare di ottenere la riapertura del caso.

Nell’ordinanza, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato l’11 maggio 2023 dai genitori di Biondo, l’Audiencia Provincial di Madrid ravvisa che questo «ha apportato per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia non verificabile di una sentenza giudiziaria italiana della quale sembrano derivare indizi che la morte del signor Biondo non fu suicida».

Tuttavia, il tribunale ha rigettato il ricorso, perché il caso era già «passato in giudicato» con l’archiviazione in Spagna. Lopez ha spiegato che la sentenza italiana citata è quella della Corte di Palermo dell’agosto 2022 e «non incolpa né scagiona nessuna persona, ma analizza una serie di prove, una serie di contraddizioni, che suggeriscono che Mario non si suicidò». Però la giustizia spagnola respinse all’epoca una serie di commissioni rogatorie richieste da quella italiana, «in cui si sollecitavano gli elenchi delle chiamate telefoniche delle persone del circolo vicino a Mario, della vedova di Mario, e verifiche sulle connessioni internet dei dispositivi di queste persone», in quanto formalmente in Spagna non si stava indagando nessuno, considerando la sola ipotesi del suicidio.