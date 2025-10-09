Il presidente israeliano Herzog: «Trump merita il Nobel per la pace»

Il presidente israeliano Isaac Herzog definisce quella di oggi «una mattinata di notizie storiche ed epocali». Lo riportano i media dello Stato ebraico.

Herzog ringrazia il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il team negoziale e i mediatori. Esprime inoltre i suoi «più profondi ringraziamenti» al presidente americano Donald Trump per la sua «incredibile leadership nel garantire il rilascio degli ostaggi, porre fine alla guerra e creare speranza per una nuova realtà in Medio Oriente. Non c’è dubbio - sottolinea - che meriti il ;;premio Nobel per la pace per questo». Herzog afferma che se Trump visiterà Israele nei prossimi giorni «sarà accolto con immenso rispetto, affetto e gratitudine dal popolo» dello Stato ebraico.

«Questo accordo porterà momenti di indescrivibile sollievo alle care famiglie che non dormono da 733 giorni», afferma Herzog. «Questo accordo - conclude il presidente israeliano - offre l’opportunità di riparare, guarire e aprire un nuovo orizzonte di speranza per la nostra regione».