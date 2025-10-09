Gaza, i media arabi: attacchi di Israele nonostante l'accordo

Il corrispondente di Al Jazeera da Gaza ha riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato raid sulla città nelle prime ore di oggi. I raid coincidono con l’annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti e dei mediatori di un accordo per porre fine alla guerra a Gaza.

La tv Al-Aqsa ha riferito che diverse zone di Gaza City sono state sottoposte a pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana prima dell’alba di oggi, nonostante l’annuncio di un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia. Uno dei raid ha preso di mira un’abitazione nel campo di Al Shati.