Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Gaza, i media arabi: attacchi di Israele nonostante l'accordo

Gaza, i media arabi: attacchi di Israele nonostante l'accordo

di

epa12382551 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed during a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI

Il corrispondente di Al Jazeera da Gaza ha riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato raid sulla città nelle prime ore di oggi. I raid coincidono con l’annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti e dei mediatori di un accordo per porre fine alla guerra a Gaza.

La tv Al-Aqsa ha riferito che diverse zone di Gaza City sono state sottoposte a pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana prima dell’alba di oggi, nonostante l’annuncio di un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia. Uno dei raid ha preso di mira un’abitazione nel campo di Al Shati.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province