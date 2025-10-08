Attaccata la nuova Flotilla: abbordate le 9 barche

Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. La Conscience, l’ammiraglia, è stata raggiunta da un elicottero che ha portato a bordo una squadra di incursori. Lo stesso abbordaggio è stato subito dalle altre barche, con identiche modalità: telecamere spente e connessioni disattivate. Sui localizzatori pubblicati online dalle associazioni partecipanti alla spedizione, le barche vengono tutte contrassegnate come «intercettate». Lo Stato ebraico assicura che stanno tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto.

Hamas apre intanto al disarmo, ma rifiuta l’ipotesi Blair. L’intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Witkoff e Kushner oggi ai colloqui a Sharm in Egitto.