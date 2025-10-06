Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Gli occhi del mondo su Sharm el Sheik, via ai colloqui per la pace in Medio Oriente

epa12433137 Palestinians walk at Al Remal neighbourhood during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 05 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER

Gli occhi del mondo su Sharm el Sheik. Oggi inizieranno i colloqui indiretti dei negoziati. Sul tavolo soprattutto il rilascio degli ostaggi, mentre l’Idf avrebbe avuto ordine di ridurre al minimo le operazioni militari a Gaza.

Donald Trump ha definito «molto positivi» i colloqui che si sono svolti finora per porre fine alla guerra a Gaza, ma ha avvertito che la tempistica è essenziale e che bisogna «agire velocemente» se si vuole evitare «un enorme spargimento di sangue». L’avviso è soprattutto per Hamas e suona come un ultimatum: «Firmi la pace o verrà annientata».

«Ci sono stati colloqui molto positivi con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e tutti gli altri) questo fine settimana» ha scritto il presidente Usa sul Truth, «per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza ma, cosa ancora più importante, per cercare finalmente da tempo la pace in Medio Oriente».

«Mi è stato detto che la prima fase (dei negoziati su Gaza) dovrebbe essere completata questa settimana - ha aggiunto -, e sto chiedendo a tutti di agire velocemente. Continuerò a monitorare questo ‘conflittò che dura da secoli. Il tempo è essenziale o seguirà un massacro, qualcosa che nessuno vuole vedere!»:

