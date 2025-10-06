Gli occhi del mondo su Sharm el Sheik, via ai colloqui per la pace in Medio Oriente

Gli occhi del mondo su Sharm el Sheik. Oggi inizieranno i colloqui indiretti dei negoziati. Sul tavolo soprattutto il rilascio degli ostaggi, mentre l’Idf avrebbe avuto ordine di ridurre al minimo le operazioni militari a Gaza.

Donald Trump ha definito «molto positivi» i colloqui che si sono svolti finora per porre fine alla guerra a Gaza, ma ha avvertito che la tempistica è essenziale e che bisogna «agire velocemente» se si vuole evitare «un enorme spargimento di sangue». L’avviso è soprattutto per Hamas e suona come un ultimatum: «Firmi la pace o verrà annientata».

«Ci sono stati colloqui molto positivi con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e tutti gli altri) questo fine settimana» ha scritto il presidente Usa sul Truth, «per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza ma, cosa ancora più importante, per cercare finalmente da tempo la pace in Medio Oriente».