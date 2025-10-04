Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Israele, ordinato all’Idf di ridurre «al minimo» l'offensiva a Gaza

epaselect epa12428162 Smoke rises at the Al Harazin building following an air strike during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 03 October 2025. More than 66,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all’Idf di ridurre «al minimo» la campagna per conquistare Gaza City. Il quotidiano cita il canale televisivo pubblico Kan e la radio militare israeliana. Secondo quanto riferito, le truppe militari impegnate a Gaza avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo “manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti alla luce delle dichiarazioni di Hamas sul piano di pace.

