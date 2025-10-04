Hamas pronta a negoziare il cessate il fuoco e il piano Trump

Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui per risolvere tutte le questioni in sospeso nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

«Siamo pronti ad avviare immediatamente i negoziati per definire tutte le questioni», ha dichiarato un alto funzionario di Hamas.

Ieri sera il gruppo si è detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma non ha risposto alle richieste di disarmo e di esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra.