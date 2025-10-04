Hamas, in Egitto la conferenza per il futuro di Gaza

L’Egitto organizzerà una conferenza delle fazioni palestinesi per decidere sul futuro della Striscia di Gaza, una volta che si arriverà alla pace. Lo ha annunciato un alto dirigente di Hamas. L’Egitto ospiterà un «dialogo intra-palestinese sull’unità palestinese e sul futuro di Gaza, compresa l’amministrazione della Striscia», ha spiegato.

Il ministero degli Esteri egiziano ha accolto, nelle ultime ore, con favore la risposta di Hamas alla proposta di Trump per la pace a Gaza. The Times of Israel cita una nota del Cairo che rileva la volontà del gruppo armato di risparmiare ulteriori civili palestinesi e il desiderio di «porre fine a un periodo buio nella storia della regione». La dichiarazione egiziana ringrazia inoltre il presidente degli Stati Uniti per i suoi sforzi volti a porre fine alla guerra e per il suo rifiuto dell’annessione israeliana della Cisgiordania e dello sfollamento del popolo palestinese.