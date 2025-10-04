Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Hamas, in Egitto la conferenza per il futuro di Gaza

Hamas, in Egitto la conferenza per il futuro di Gaza

di

epa12420423 Smoke billows after Israeli airstrikes on the coastal area, northwest of Nuseirat refugee camp, as they are displaced southward from Wadi Gaza following an Israeli announcement of the closure of Al-Rashid road toward the north, Gaza Strip, 01 October 2025. More than 66,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/HAITHAM IMAD

L’Egitto organizzerà una conferenza delle fazioni palestinesi per decidere sul futuro della Striscia di Gaza, una volta che si arriverà alla pace. Lo ha annunciato un alto dirigente di Hamas. L’Egitto ospiterà un «dialogo intra-palestinese sull’unità palestinese e sul futuro di Gaza, compresa l’amministrazione della Striscia», ha spiegato.

Il ministero degli Esteri egiziano ha accolto, nelle ultime ore, con favore la risposta di Hamas alla proposta di Trump per la pace a Gaza. The Times of Israel cita una nota del Cairo che rileva la volontà del gruppo armato di risparmiare ulteriori civili palestinesi e il desiderio di «porre fine a un periodo buio nella storia della regione». La dichiarazione egiziana ringrazia inoltre il presidente degli Stati Uniti per i suoi sforzi volti a porre fine alla guerra e per il suo rifiuto dell’annessione israeliana della Cisgiordania e dello sfollamento del popolo palestinese.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province