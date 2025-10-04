Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Flotilla, i primi 26 italiani lasciano Israele

Flotilla, i primi 26 italiani lasciano Israele

di

A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board.ANSA/ORIETTA SCARDINO

«Sono in partenza i primi 26 italiani della Flotilla, stanno andando all’aeroporto di Eilat da dove partiranno con un volo della Turkish Airlines diretto in Turchia e potranno venire in Italia con l’assistenza del nostro consolato». Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento in corso a Firenze. Tajani aggiunge che «altri 15 rimarranno ancora per due o tre giorni in Israele perchè non hanno voluto firmare la liberatoria e quindi dovranno essere giudicati. Credo che all’inizio della prossima settimana torneranno in Italia anche loro».

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province