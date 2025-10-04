Flotilla, i primi 26 italiani lasciano Israele

«Sono in partenza i primi 26 italiani della Flotilla, stanno andando all’aeroporto di Eilat da dove partiranno con un volo della Turkish Airlines diretto in Turchia e potranno venire in Italia con l’assistenza del nostro consolato». Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento in corso a Firenze. Tajani aggiunge che «altri 15 rimarranno ancora per due o tre giorni in Israele perchè non hanno voluto firmare la liberatoria e quindi dovranno essere giudicati. Credo che all’inizio della prossima settimana torneranno in Italia anche loro».