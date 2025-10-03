L'ultimatum di Trump ad Hamas: «Sì al mio piano entro domenica o sarà l'inferno»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas, per ricevere la risposta al piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra nell’enclave palestinese presentato lunedì.

"Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington. Ogni Paese ha firmato. Se questa ultima possibilità non verrà colta, l'inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas", scrive Trump su Truth, assicurando che "ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro".

Trump invita, poi, i civili palestinesi a evacuare "immediatamente" verso "zone più sicure di Gaza", riferendosi probabilmente a Gaza City. Nel lungo post, Trump afferma: "Hamas è stata una minaccia spietata e violenta, per molti anni, in Medio Oriente. Hanno ucciso (e reso vite insopportabilmente miserabili), culminando con il massacro del 7 ottobre in Israele, neonati, donne, bambini, anziani e molti giovani uomini e donne, ragazzi e ragazze, che si preparavano a celebrare insieme la loro vita futura. Come punizione per l'attacco del 7 ottobre alla civiltà, più di 25.000 'soldatì di Hamas sono già stati uccisi".