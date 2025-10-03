Allarme droni all'aeroporto di Monaco, tremila passeggeri colpiti dalla chiusura dello scalo

Sono 17 i voli che non sono riusciti a decollare dall’aeroporto di Monaco di Baviera dopo che il controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) ha prima limitato, e poi sospeso, le operazioni di volo nello scalo dalle 22.18 di ieri a causa di diversi avvistamenti di droni. Le cancellazioni hanno interessato quasi 3.000 passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Lo rende noto lo stesso aeroporto.

Nei terminal sono stati allestiti brandine e forniti coperte, bevande e snack per i viaggiatori in transito colpiti dalle cancellazioni. L'aeroporto di Monaco è uno dei principali della Germania, con un volume dei passeggeri che nel 2024 è stato di circa 41,6 milioni di viaggiatori.