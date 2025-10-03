Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Allarme droni all'aeroporto di Monaco, tremila passeggeri colpiti dalla chiusura dello scalo

Allarme droni all'aeroporto di Monaco, tremila passeggeri colpiti dalla chiusura dello scalo

di

epa12408042 A 'No Drone Zone' sign at Brussels aiport, Brussels, Belgium, 26 September 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS

Sono 17 i voli che non sono riusciti a decollare dall’aeroporto di Monaco di Baviera dopo che il controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) ha prima limitato, e poi sospeso, le operazioni di volo nello scalo dalle 22.18 di ieri a causa di diversi avvistamenti di droni. Le cancellazioni hanno interessato quasi 3.000 passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Lo rende noto lo stesso aeroporto.

Nei terminal sono stati allestiti brandine e forniti coperte, bevande e snack per i viaggiatori in transito colpiti dalle cancellazioni. L'aeroporto di Monaco è uno dei principali della Germania, con un  volume dei passeggeri che nel 2024 è stato di circa 41,6 milioni di viaggiatori.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province