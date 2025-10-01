Terremoto nelle Filippine, almeno 60 morti e 150 feriti

Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito le Filippine centrali ha raggiunto quota 60, con oltre 150 feriti che hanno sovraffollato gli ospedali dell’isola di Cebu mentre i soccorritori trasportavano via decine di sacchi per cadaveri nel caos del dopo terremoto. Il terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito alle 21:59 (13:59 GMT) di martedì al largo dell’estremità settentrionale dell’isola, vicino a Bogo, una città di 90.000 abitanti, secondo l’US Geological Survey (USGS).
«Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile», ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. «Sarebbero morte oltre 60 persone», ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile.
