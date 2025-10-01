La Flotilla nella zona ad alto rischio, Israele si prepara al blitz

La Flotilla è entrata nella «zona rossa» nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre e si trova a circa 130 miglia nautiche da Gaza. La marina militare israeliana potrebbe prendere il controllo delle navi da un momento all’altro e crescono i timori per una possibile escalation durante l’operazione di presa delle barche. La nave madre Alma nella notte è stata avvicinata nella notte da alcuni gommoni e sono stati avvistati droni. La flottiglia si trova ancora in acque internazionali ma dove in passato sono avvenuti respingimenti. La fregata Alpino della Marina militare italiana dopo aver diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza non ha oltrepassato il limite.

«Siamo a circa 130 miglia nautiche»

«Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Non arriveremo a Gaza ovviamente, siamo convinti che ci fermeranno prima. Poi se succede il miracolo, arriveremo domani pomeriggio più o meno». «Rischio arresto? Non si tratterebbe di un arresto, ma di un rapimento, perché siamo in acque internazionali». A dirlo, in un collegamento con RaiNews24, l'attivista Maso Notarianni che è a bordo della Karma, imbarcazione Arci della Global Sumud Flotilla. Facendo un breve resoconto delle ultime ore, riferisce: «Abbiamo avuto un jamming, ovvero ci hanno interrotte le comunicazioni per più di mezz'ora. Alcune imbarcazioni, prima dell'alba, hanno circondato la nave madre della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l'abbordaggio. Dopodiché hanno bloccato le comunicazioni anche ad altre imbarcazioni, ovviamente c'è grande tensione tra tutti. Siamo stati fermi per una un'oretta quando sono accadute le intercettazioni, adesso siamo ripartiti».