La Flotilla nella zona ad alto rischio, Israele si prepara al blitz

La Flotilla è entrata nella «zona rossa» nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre e si trova a circa 130 miglia nautiche da Gaza. La marina militare israeliana potrebbe prendere il controllo delle navi da un momento all’altro e crescono i timori per una possibile escalation durante l’operazione di presa delle barche. La nave madre Alma nella notte è stata avvicinata nella notte da alcuni gommoni e sono stati avvistati droni. La flottiglia si trova ancora in acque internazionali ma dove in passato sono avvenuti respingimenti. La fregata Alpino della Marina militare italiana dopo aver diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza non ha oltrepassato il limite.
«Siamo a circa 130 miglia nautiche»
«Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Non arriveremo a Gaza ovviamente, siamo convinti che ci fermeranno prima. Poi se succede il miracolo, arriveremo domani pomeriggio più o meno». «Rischio arresto? Non si tratterebbe di un arresto, ma di un rapimento, perché siamo in acque internazionali». A dirlo, in un collegamento con RaiNews24, l'attivista Maso Notarianni che è a bordo della Karma, imbarcazione Arci della Global Sumud Flotilla. Facendo un breve resoconto delle ultime ore, riferisce: «Abbiamo avuto un jamming, ovvero ci hanno interrotte le comunicazioni per più di mezz'ora. Alcune imbarcazioni, prima dell'alba, hanno circondato la nave madre della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l'abbordaggio. Dopodiché hanno bloccato le comunicazioni anche ad altre imbarcazioni, ovviamente c'è grande tensione tra tutti. Siamo stati fermi per una un'oretta quando sono accadute le intercettazioni, adesso siamo ripartiti».
L’avvertimento della Farnesina
La Farnesina ha sconsigliato di proseguire. Alcuni attivisti hanno deciso di lasciare la missione. La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano di lasciare che sia la Chiesa cattolica a distribuire gli aiuti. L'appello di Mattarella: «Non mettete a rischio la vostra incolumità». Crosetto: «Se forzano il blocco gli effetti potrebbero essere drammatici». Anche il premier Giorgia Meloni invita la Flotilla a fermarsi: «Si mette a rischio il piano di pace».
Cos’è la Global Sumud Flotilla
La Global Sumud Flotilla è l’ iniziativa umanitaria internazionale per portare aiuti a Gaza rompendo il blocco navale israeliano che coinvolge 40 barche di oltre 40 Paesi e trasporta 200 tonnellate di aiuti. L’obiettivo è creare un canale umanitario.
Caricamento commenti
Commenta la notizia