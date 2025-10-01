Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Gli Usa in shutdown, limiti alla spesa pubblica e licenziamenti in arrivo

epa12293849 US President Donald Trump addresses the media in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House, in Washington, DC, USA, 11 August 2025. President Trump is due to announce the deployment of the National Guard in Washington DC as part of a crime reduction strategy. EPA/YURI GRIPAS / POOL

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale e delle spese considerate non essenziali. È la prima volta che accade in sette anni e al momento non c’è una soluzione in vista per l’impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l’opposizione democratica.

Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Usa, per la quale ogni partito sta già incolpando l’altro. I democratici «vogliono chiudere tutto, noi no», ha assicurato il presidente americano.

L'oro fa registrare un picco storico

L’oro fa registrare un nuovo massimo sull’avvio dello shutdown in Usa. Dopo il picco storico di ieri di 3.865,73 dollari l’oncia, il metallo prezioso macina nuovi record e all’avvio ufficiale dello shutdown è scambiato a 3.891,95 dollari dopo un leggero ritracciamento dal massimo di 3.903,41 dollari raggiunto dopo il voto in Senato che aveva bocciato la soluzione proposta dai repubblicani, condannando di fatto il Paese all’esercizio provvisorio.

Cos'è lo shutdown

Letteralmente il termine shutdown significa «spegnimento» e in ambito politico ed economico si riferisce a una particolare procedura del sistema politico degli Stati Uniti che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. In questo caso le attività amministrative non vengono rifinanziate e quindi si fermano. Possono così essere continuate solo le attività legate alla sicurezza della vita umana o alla tutela della proprietà.

