Gli Usa in shutdown, limiti alla spesa pubblica e licenziamenti in arrivo

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale e delle spese considerate non essenziali. È la prima volta che accade in sette anni e al momento non c’è una soluzione in vista per l’impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l’opposizione democratica.

Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Usa, per la quale ogni partito sta già incolpando l’altro. I democratici «vogliono chiudere tutto, noi no», ha assicurato il presidente americano.

L'oro fa registrare un picco storico

L’oro fa registrare un nuovo massimo sull’avvio dello shutdown in Usa. Dopo il picco storico di ieri di 3.865,73 dollari l’oncia, il metallo prezioso macina nuovi record e all’avvio ufficiale dello shutdown è scambiato a 3.891,95 dollari dopo un leggero ritracciamento dal massimo di 3.903,41 dollari raggiunto dopo il voto in Senato che aveva bocciato la soluzione proposta dai repubblicani, condannando di fatto il Paese all’esercizio provvisorio.