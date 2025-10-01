Flotilla, i militari abbordano le navi e bloccano gli attivisti. Tajani: «Italiani andranno in Israele e poi espulsi»

Le forze israeliane hanno isolato la nave “madre” della flotta, l’Alma, e poco prima delle 21 italiane, sono salite a bordo procedendo con il fermo del membri dell’equipaggio. Una accelerazione nelle operazioni che era, quindi, attesa.

Le navi militari hanno prima affiancato gli equipaggi per poi salire su alcune imbarcazioni fermando gli attivisti: loro, che aspettavano sul ponte con i giubbotti di salvataggio, non hanno reagito.

Le immagini delle telecamere, che in ccontemporanea trasmettono un video delle dirette della navigazione, cominciano a spegnersi con le prime manovre di abbordaggio dei soldati: in meno di un’ora le connessioni cadono man mano, formando sul display una scacchiera che porta fino al nero totale dello schermo. Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l’orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale delle forze speciali, arrivato al largo di Gaza ad appena 70 miglia dalla Striscia.

«Stanno per iniziare le operazioni di abbordaggio da parte delle imbarcazioni militari che si sono palesate e si trovano in questo momento vicine alla testa della Flotilla. Non siamo nelle condizioni di poter dire tra quando inizieranno le operazioni, ma è certo che sarà una nottata lunga e difficile». Lo aveva annunciato nel tardo pomeriggio il deputato Arturo Scotto (PD) imbarcato sulla Flotilla, intervenuto in diretta a «ZTL» condotto da Davide Camera sulla FM di Giornale Radio.

Nel frattempo decine di barche non identificate erano state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, giunta ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. «Stiamo affrontando quello che sembra un blocco militare con decine di barche presumibilmente israeliane a 4 miglia esattamente davanti a noi. Non si sono ancora identificate», riferiscono dalle barche, secondo quanto riportato sui canali social del Global Movement to Gaza.

«Gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi». Lo afferma al Tg1 sulla Flotilla il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: «Abbiamo dato mandato alla nostra ambasciata e al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashdod e poi verranno espulsi. Credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia».