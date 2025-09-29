Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Migranti finiscono in mare durante un inseguimento in acque libiche, uno annega

Migranti finiscono in mare durante un inseguimento in acque libiche, uno annega

di

(ARCHIVIO)Alcuni migranti su un gommone nel mar Mediterraneo, in una immagine del 31 agosto 2014. ANSA/GIUSEPPE LAMI

«La guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ieri (28 settembre), ha causato la caduta in acqua di diverse persone. Dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona». Lo scrive su X Sea Watch che in questi giorni è impegnata in una missione di salvataggio nel Mediterraneo centrale.

«Anziché soccorrere le persone - prosegue la Ong - la guardia costiera le ha abbandonate. I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso, ma sono stati consegnati dall’equipaggio alle milizie libiche», conclude Sea Watch.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province