Migranti finiscono in mare durante un inseguimento in acque libiche, uno annega

«La guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ieri (28 settembre), ha causato la caduta in acqua di diverse persone. Dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona». Lo scrive su X Sea Watch che in questi giorni è impegnata in una missione di salvataggio nel Mediterraneo centrale.

«Anziché soccorrere le persone - prosegue la Ong - la guardia costiera le ha abbandonate. I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso, ma sono stati consegnati dall’equipaggio alle milizie libiche», conclude Sea Watch.