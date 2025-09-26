Droni nei cieli della Danimarca, riapre l'aeroporto di Aalborg

Ha riaperto l’aeroporto di Aalborg, nel Nord della Danimarca, che era stato chiuso per circa un’ora nella notte tra giovedì e venerdì a causa del sospetto avvistamento di un drone. Lo riferisce la polizia danese. Nella giornata di ieri droni erano stati avvistati sopra gli aeroporti danesi di Aalborg, Esbjerg e Sonderborg e nei pressi della base aerea di Skrydstrup.

Il primo ministro danese, Mette Fredriksen, ha dichiarato che i voli facevano parte di «attacchi ibridi» potenzialmente collegati alla Russia. Episodi simili si sono verificati nei giorni scorsi nei cieli di Polonia, Romania e Norvegia, episodi a cui va aggiunta lo sconfinamento di alcuni caccia russi nello spazio aereo estone. Mosca ha negato ogni responsabilità relativa alle incursioni di droni.