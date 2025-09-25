La Corea del Nord possiede fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
È la stima del ministro sudcoreano dell’Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows Kim Jong Un (C), general secretary of the Workers' Party of Korea, president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), and supreme commander of the armed forces of the DPRK, Jang Chang-ha (L rear), Chief of the North's Academy of National Defense, and Kim Jong-sik (R), the Deputy Director of the Munitions Industry Department, during the test-launch of a new type of inter-continental ballistic missile Hwasongpho-17 of the DPRK strategic forces that was conducted on 24 March 2022 (issued 25 March 2022). ANSA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

La Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere «drasticamente» le sue capacità nucleari negli ultimi anni. È la stima del ministro sudcoreano dell’Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa, basata sui dati pubblici di esperti, secondo l'agenzia Yonhap.

«È urgente uno stop. Anche in questo preciso momento, le centrifughe per l’uranio in quattro aree del Nord sono in funzione per accumulare materiale nucleare», ha aggiunto Chung. La ripresa dei colloqui Nord-Usa sarebbe una «svolta» rispetto allo stallo per denuclearizzare il Paese eremita.

Pyongyang è da tempo accreditata del possesso di una quantità «significativa» di uranio altamente arricchito, utile per produrre diverse testate nucleari. Tuttavia, il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha formulato una cifra ben definita: «le agenzie di intelligence stimano che le scorte di uranio altamente arricchito della Corea del Nord, puro oltre il 90%, raggiungano i 2.000 kg», ha detto Chung, per il quale «solo cinque o sei kg di plutonio sono sufficienti per costruire una singola bomba nucleare», ha detto Chung.

I 2.000 kg di uranio altamente arricchito, che potrebbero essere riservati del tutto alla produzione di plutonio, sarebbero «sufficienti per realizzare un numero enorme di testate atomiche», ha proseguito il ministro, il cui dicastero gestisce i legami con il Nord. Chung ha notato che «fermare lo sviluppo nucleare del Nord è una questione urgente», ma ha sostenuto che le sanzioni non saranno efficaci e che l’unica soluzione risiede in un vertice tra Pyongyang e Washington.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato questa settimana di essere aperto ai colloqui con gli Usa, a condizione che non sia messo in discussione il suo arsenale nucleare. Pyongyang, che ha condotto il suo primo test nucleare nel 2006 ed è sottoposta a una serie di sanzioni Onu per i suoi programmi di armi vietate, non ha mai divulgato pubblicamente i dettagli del suo impianto di arricchimento dell’uranio fino allo scorso settembre.

La Corea del Nord si stima gestisca diversi impianti di arricchimento dell’uranio, secondo l’intelligence di Seul, tra cui uno presso il sito nucleare di Yongbyon, riattivato nel 2021.

