Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti

La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora. Altri droni sono stati segnalati attorno alle 22 di ieri negli scali di Esbjerg, Soenderborg e Skrydstrup, dopo che un avvistamento aveva portato alle chiusura dell’aeroporto di Aalborg.

«Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori» ha detto la polizia. Il traffico aereo ora è regolare. I ministri della difesa, Troels Lund Poulsen e della giustizia, Peter Hummelgaard, terranno una conferenza stampa in mattinata.