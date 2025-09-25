Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
epa12384400 Danish Prime Minister Mette Frederiksen (C), Deputy Prime Minister and Minister of Defense Troels Lund Poulsen (L), and Minister of Foreign Affairs Lars Loekke Rasmussen (R) hold a press briefing on defense measures in response to the security situation at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 17 September 2025. Denmark will for the first time build a military capacity in the form of long-range precision weapons, Prime Minister Mette Frederiksen said at the doorstep. This includes missiles or drones, added Minister of Defense Troels Lund Poulsen. EPA/EMIL HELMS DENMARK OUT

La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora. Altri droni sono stati segnalati attorno alle 22 di ieri negli scali di Esbjerg, Soenderborg e Skrydstrup, dopo che un avvistamento aveva portato alle chiusura dell’aeroporto di Aalborg.

«Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori» ha detto la polizia. Il traffico aereo ora è regolare. I ministri della difesa, Troels Lund Poulsen e della giustizia, Peter Hummelgaard, terranno una conferenza stampa in mattinata.

