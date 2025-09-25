Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Cade la cabina della funivia, muoiono sette monaci buddisti

Cade la cabina della funivia, muoiono sette monaci buddisti

L'incidente è avvenuto nella notte in Sri Lanka. Le vittime erano dirette al monastero di Na Uyana, nel centro del Paese

di

epa12290208 Sri Lankan Buddhist devotees gather to take part in a religious observance on a full moon day at a temple in the Kelaniya suburb of Colombo, Sri Lanka, 08 August 2025. Buddhism is the official religion of the South Asian island nation, and the majority of the island's population traditionally engages in religious observances on full moon days. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Sette monaci buddisti sono morti in un incidente in funivia avvenuto nella notte in Sri Lanka. Lo riferiscono le autorità di polizia locali. Le vittime erano dirette al monastero di Na Uyana, nel centro del Paese.

Secondo le prime indagini la fune dell’impianto si è rotta, causando la caduta della cabina. «C'erano 13 monaci nella cabina. Due sono riusciti a fuggire con ferite lievi, ma altri quattro sono in condizioni critiche e sette sono morti», ha detto un funzionario di polizia. Tra le vittime ci sono monaci provenienti da India, Russia e Romania. Il monastero di Na Uyana si trova a circa 130 chilometri a nord-est di Colombo.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province