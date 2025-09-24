L'appello di Zelensky all'Onu: «Non restate in silenzio, sosteneteci per fermare Putin»

Forte del ritrovato appoggio americano, di cui si è detto anche lui «un pò sorpreso», Zelensky si è pronunciato in un discorso di ampio respiro, non limitato solo al suo Paese. Ha infatti accennato a Georgia, Moldavia, Palestina e Siria, tutte crisi che mostrano le difficoltà delle istituzioni internazionali, che da decenni ai popoli in guerra offrono solo «dichiarazioni e dichiarazioni». «Non esiste una sola istituzione che possa veramente fermare» un’aggressione, ha detto invitando l’Europa a «non perdere la Moldavia» sotto le interferenze russe.

«Il collasso del diritto internazionale» fa sì che siano le «armi a decidere chi sopravviverà», e l’Ucraina ne è una prova. La spietata analisi di Volodymyr Zelensky piomba sull'Assemblea generale dell’Onu, alla quale il leader di Kiev lancia un appello forte e chiaro: "Non restate in silenzio, sosteneteci. Fermare Putin ora è più economico» che contenere una Russia più aggressiva in futuro. Non farlo significa dare a Mosca la possibilità di «espandere» il conflitto.

Gli esempi offerti sono serviti a Zelensky per avvalorare la sua tesi, ovvero che il mondo è alle prese con la «corsa agli armamenti più distruttiva della storia», cui la Russia è responsabile. Fra droni e intelligenza artificiale applicata alle armi servono subito delle regole perché la sicurezza nazionale deve «essere un diritto, non un privilegio per pochi», ha tuonato dal palco. E neanche l’appartenenza un’alleanza militare di lunga data non significa automaticamente essere al sicuro, ha aggiunto in un implicito riferimento alla Nato.

«Gli ucraini sono gente pacifica» che «non ha avuto altra scelta che combattere», ha spiegato ai presenti in aula, descrivendo i forti investimenti del Paese nelle scuole e negli ospedali sottoterra e nella armi per difendersi. «Non abbiamo i grandi missili che ai dittatori piace mostrare nelle parate» ma «costruiamo droni per proteggere il nostro diritto alla vita», ha detto offrendo le armi ucraine «sviluppate e testate contro la Russia» come merce di scambio per quell'appoggio indispensabile di cui il suo Paese ha bisogno. Un sostegno che vede nell’Europa e negli Stati Uniti i due partner essenziali, anche per fare pressione nei confronti di quei Paesi terzi che foraggiano a suon di acquisti di petrolio la macchina da guerra russa.