Riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo dopo l'allarme droni

Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto dopo che la presenza di droni ha causato deviazioni dei voli e altri disagi ai viaggiatori. Nella capitale danese Copenaghen, la polizia ha dichiarato che diversi droni di grandi dimensioni avvistati sopra l’aeroporto per diverse ore nella tarda serata di lunedì si sono poi allontanati da soli.

«I droni sono scomparsi e l’aeroporto è di nuovo aperto», ha dichiarato ai giornalisti il vice ispettore di polizia Jakob Hansen. «Non abbiamo abbattuto i droni», ha aggiunto. Hansen ha affermato che la polizia sta collaborando con l’esercito e i servizi segreti danesi per scoprire la provenienza dei droni.