Lo show di Trump all'Onu: «Sono l’unico leader in grado di risolvere i problemi del mondo»

In un discorso lungo quasi un’ora e dai toni molto duri e irrituali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in discussione la missione delle Nazioni Unite e ha tenuto una «lezione» alle nazioni membri presenti all’Assemblea generale dell’Onu. Trump si è autocelebrato e accusato l’Onu di essere inefficace, presentandosi come l’unico leader in grado di risolvere i problemi del mondo, dai conflitti all’immigrazione, dalla minaccia del nucleare all’energia. Mentre l’Assemblea generale si è riunita per il suo ottantesimo anniversario, con le guerre in corso a Gaza, in Sudan e in Ucraina, Trump ha sostenuto di aver risolto conflitti in tutto il mondo, «come mai nessun leader nel mondo».

«Purtroppo - ha aggiunto - in tutti i casi le Nazioni Unite non hanno nemmeno provato ad aiutare in nessuno di essi». Prendendosi il merito di aver posto fine ai conflitti tra Israele e Iran, Cambogia e Thailandia, e Armenia e Azerbaigian, Trump ha nuovamente incolpato il suo predecessore, Joseph Biden, della decisione della Russia di invadere l’Ucraina. Ha inoltre affermato che Cina e India stanno finanziando la guerra acquistando petrolio russo, e ha detto di essere pronto a imporre ulteriori dazi contro la Russia se non accetterà un cessate il fuoco, ma solo se l’Europa interromperà tutti gli acquisti di petrolio e gas russi. Trump è andato ben oltre i quindici minuti concessi, a volte arrivano a diciannove, per attaccare l’energia verde», definendola la «strada che porta alla bancarotta». Il presidente ha definito «la più grossa truffa perpetrata al mondo» il cambiamento climatico e «un’altra truffa» gli accordi di Parigi sul clima. Sull'immigrazione, punto intorno al quale è tornato più volte, il presidente americano ha dichiarato che «è tempo di mettere fine ai confini aperti» e inviato gli altri Paesi a seguire il suo esempio. «O finirete nell’inferno», ha avvertito.