Terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar Egeo, paura ma nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata oggi in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. Lo riferisce il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC).

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 111 chilometri a sud-est di Salonicco, città del nord della Grecia con una popolazione di circa 350.000 abitanti. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 5 chilometri. Paura tra i residenti ma al momento non si segnalano vittime né danni a cose.

