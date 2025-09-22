Lo Stato della Palestina, gli Usa: «Il riconoscimento degli alleati è puramente simbolico»

Gli Stati Uniti hanno definito «puramente simbolico» il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave tra cui Regno Unito e Canada. «Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena - ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l’intera regione, possibili solo senza Hamas».

Sono oltre 150 i Paesi del mondo ad aver riconosciuto lo Stato palesstinese. La mossa provoca l'ira di Netanyahu: «Non ci sarà alcuno Stato palestinese, si mette in pericolo la stessa esistenza di Israele».

Intanto l’Italia è a rischio stop per lo sciopero generale indetto per oggi dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.